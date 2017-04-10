Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminde yıllık yüzde 1 artışın olumlu olduğunu bildirdi.



Zeytinoğlu, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.



Sanayi üretiminde artışın süreceğine inandıklarını belirten Zeytinoğlu, "Şubat'ta bir önceki aya göre binde 4'lük küçük bir gerilemeye rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 1 büyümesini ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Kesintisiz artan sanayi üretiminde şubat ayındaki yıllık yüzde 1'lik artış olumlu. Üretimdeki canlanmanın önümüzdeki aydan itibaren ivmeleneceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Zeytinoğlu imalat sanayi sektöründe aylık bazdaki gerilemeye de dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Sektörlere baktığımızda aylık bazdaki gerilemenin, üretimde önemli bir paya sahip imalat sanayi sektöründeki binde 9'luk düşüşten kaynaklandığı görülüyor. Hafif de olsa, aylık bazdaki gerilemenin işaretini şubat ayı dış ticaret verilerinden almıştık. Gerek ihracat pazarlarında yaşanan gelişmeler, gerek iç pazarda artmaya başlayan talebin etkisiyle üretimde mart ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış olacağını tahmin ediyoruz."



Dayanıklı tüketim malı kaleminde aylık yüzde 5,1, yıllık yüzde 5,8 artış olduğunu anımsatan Zeytinoğlu, buradaki artışa şubat ayındaki ÖTV indirimlerinin katkı sağladığını düşündüklerini ve sermaye mallarındaki yüzde 5,5 oranındaki artışı da yatırımlar açısından olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.