Sanayi Odalarından Kayıt Dışı İstihdamı Önleme Projesi

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde, İstanbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ile birlikte yürütülen 'Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi' kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı.



Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında yapılan saha çalışmasının sonuçları, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen toplantıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı.



Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin amacının çalışan ve işveren farkındalığını arttırarak kayıt dışı istihdam ile mücadele için çözüm önerileri geliştirmek olduğunu dile getirdi. Cabbar, "Sloganımız 'Çalışana Fayda İşverene Fayda'" ifadelerine yer verdi.



Proje Saha Koordinatörü Dr. Yüksel Vardar, Ankara, İstanbul ve Adana illerinde bin işletme anketi ile ortalama bin iş gücü anketinin yapıldığı saha çalışmasında, her üç ilde tekstil-konfeksiyon, gıda ve plastik sektörleri ile özel olarak Ankara'da metal, İstanbul'da makine ve Adana'da orman ürünleri sektörlerinin ele alındığı bilgisini verdi. Sonuçlarda genel olarak sigorta ve vergi yükünün işletmeleri zorladığı, istihdam yükünün çok ağır olduğu, kayıt dışı istihdamın haksız rekabete yol açtığı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin kayıt dışı istihdamı arttırıcı etken olarak öne çıktığına değinen Vardar, saha çalışmasında elde edilen veriler hakkında istatistiki bilgiler paylaştı.



Özellikle sendikaların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sunumun ardından söz alan Öz-İplik İş Sendikasından Pınar Özcan, "'Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi' projesini Malatya Sanayi Odası ile birlikte yürüttüklerini; proje sonunda öğrenilmiş sosyal güvensizlik sonucuna vardıklarını belirtti.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Uzmanı Esra Belen de, projede konunun en önemli noktalarının yakalandığını belirterek işverenlerin teşviklerden nasıl yararlanacağını bilmediğini, bu konuda işletmelerin tek bir noktadan hizmet alabileceği merkezlerin oluşturulmasının gerekli olduğu düşüncesini dile getirdi.



Öz Sağlık İş Sendikasından Halit Kayalı ise, "Kayıt dışı istihdam konusu sürekli dile getiriliyor ancak radikal karar almadığımız sürece kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmak mümkün değildir" açıklamasında bulundu.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonundan Enis Bağdadioğlu da Ankara Sanayi Odası tarafından böyle bir çalışmanın yapılmasının çok önemli olduğuna değindi. Bağdadioğlu, mesleki yeterlilik belgesinin, kurumsallaşmanın, denetimin, sendikalaşmanın ve bilinçli olmanın kayıt dışı istihdamı azaltacağını kaydetti. - ANKARA