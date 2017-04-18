Sanayi Odalarından Kayıt Dışı İstihdamı Azaltma Projesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde, İstanbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ortaklığıyla Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında saha çalışması yapıldı.



ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında yürütülen saha çalışmasının sonuçları, Odada gerçekleştirilen toplantıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına duyuruldu.



Toplantıda konuşan ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, projenin çalışan ve işveren farkındalığını arttırarak kayıt dışı istihdamla mücadele için çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladığını, sloganlarının da "çalışana fayda işverene fayda" olduğunu belirtti.



Proje Saha Koordinatörü Yüksel Vardar ise Ankara, İstanbul ve Adana'da işgücü anketinin yapıldığı saha çalışmasında, tekstil ve konfeksiyon, gıda ve plastik sektörleriyle Ankara'da metal, İstanbul'da makine ve Adana'da orman ürünleri sektörlerinin ele alındığını kaydetti. Kayıt dışı istihdamın haksız rekabete yol açtığına işaret eden Vardar, sigorta ve vergi yükünün işletmeleri zorladığını, istihdam yükünün ağır olduğunu dile getirdi. Vardar, geçici koruma altındaki Suriyelilerin de kayıt dışı istihdamı arttırıcı etken olarak öne çıktığını ifade etti.



Toplantıya katılan uzmanlar da kayıt dışı istihdama karşı radikal karar alınması gerektiğini, mesleki yeterlilik belgesinin, kurumsallaşmanın, denetimin, sendikalaşmanın ve bilinçli olmanın bu sorunu azaltacağını belirtti.