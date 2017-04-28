Sanayi Köprülü Kavşağının Temeli Atıldı

Temel atma törenine; Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ile Birim Amirleri ve davetliler katıldı. Yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından Karaman'ın yedinci köprülü kavşağı olacak olan kavşağın temeli atıldı.

Temel atma töreninin ardından yapılacak olan köprülü kavşak hakkında bilgi veren Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Bu noktada uygulayacak olduğumuz köprülü kavşak projemiz, gidiş ve gelişli olmak üzere dört şeritli olacak. Köprülü kavşak sayesinde çevredeki aydınlatma sistemini de yenileyerek peyzaj düzenlenmesi yapacağız. Kavşağı bu yılın Kasım veya Aralık ayında ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Köprülük kavşağın tamamlanmasının ardından bu güzergâhta trafik ulaşımı ciddi anlamda rahatlamış olacak. Karaman Devlet Hastanesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine giden bu yoldan yaklaşık olarak günde 30-35 bin aracın seyrettiği tespit edildi. O yüzden de buraya köprülü kavşak yapılmasına karar verildi. Yapılan bu köprülü kavşakla birlikte Karaman, yedinci köprülü kavşağına kavuşmuş olacak" dedi.