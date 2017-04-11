Sanayi İşletmelerine Yıllık İşletme Cetveli Uyarısı

Karaman Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, sanayi işletmelerine yıllık işletme cetveli uyarısı yapıldı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ali Osman Kaşıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'na göre sanayi sicil belgesi alan işletmelerin, yıllık işletme cetveli verme zorunluluğu olduğunu belirtti.



İldeki sanayi sicil belgeli kuruluşların 2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan tarihine kadar düzenlemeleri gerektiğini vurgulayan Kaşıkçı, şunları kaydetti: "2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen işletmeler idari para cezasına muhatap olacaklardır. Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2015 yılına ait olan sanayi sicil belgelerinin vize işlemleri için müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. Geriye dönük vize işlemi yapılamaz. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının sanayi sicil belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır."