Sanayi Ciro Endeksi Şubatta Arttı

Sanayi ciro endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Sanayi Ciro Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 36,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22 arttı.



Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 35,1 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 12,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 11,4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 18,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu düşüşü yüzde 10,2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,5 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti.



(İHA)