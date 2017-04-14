Sanayi Ciro Endeksi Arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydedildi.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,1, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 1,7 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 36,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22 artış kaydetti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, şubatta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.



İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 35,1 ile tütün ürünleri imalatında oldu. Bu artışı yüzde 12,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 11,4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı izledi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış, yüzde 18,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında görüldü. Bu azalışı yüzde 10,2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,5 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti.