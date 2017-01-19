Sanatsever Sağlıkçılar, Hastalara Moral Oluyor

İZMİR'de, geçen yıl tiyatro kulübü kurarak Çehov'un 'Sevgili Doktor' oyununu sergileyen Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi çalışanları, şimdi de sinemaya el attı. Mesai sonrası çektikleri kısa filmlerle meslek yaşamlarındaki ilginç anıları trajikomik bir dille ifade eden sağlıkçılar, eserlerini internet aracılığıyla binlerce kişiye ulaştırıyor. Doktor ve hemşirelerin de rol aldığı 'İkinci El Komedi' adlı grubun oyunları, hastalara büyük moral oluyor.



Kimi doktor, kimi hemşire, kimi de idari görevli. Yaşamlarını toplum sağlığına ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi çalışanları, boş vakitlerinde gerçekleştirdikleri sanat faaliyetleriyle dikkat çekmeye başladı. Geçen yıl sahneye koydukları tiyatro oyunuyla büyük beğeni kazanan İzmirli sağlıkçılar, bu kez de sinemaya el attı. Çektikleri kısa filmleri 'İkinci el komedi' adıyla 'YouTube' kanalı üzerinden izleyenlerin beğenisine sunan doktor ve hemşireler, hastalar için de ayrı bir moral kaynağı oldu.



BÖYLE HASTANEYE CAN KURBAN



Kurdukları tiyatro grubu sayesinde oyunculuk alanında deneyim kazandıklarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gaffar Karadoğan, "Çok stresli bir meslek icra ediyoruz ve bu stresi mesai bitiminden sonra sergilediğimiz kısa oyunlarla atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de rahatlıyoruz. Sosyal medyanın kullanım ve etki alanının genişlemesiyle birlikte 'biz de o alanda olmalıyız' dedik ve kendimizi YouTube'da bulduk. 'İkinci El Komedi' adında az iddialı ama bol güldüren kanalımızda izleyenlerimizle buluştuk. İlk başta cep telefonu kamerasını kullanıp çekim yapıyorduk. Daha sonra gelen olumlu tepkiler bizi daha profesyonelleşmeye itti ve kendi çabamızla bu iş için gerekli aletleri edindik. Senaryomuzda ilham kaynağımız, meslekte yaşadığımız deneyimler ve bizzat yaşadığımız trajikomik öyküler oldu" dedi.



17 KİŞİLİK KADRO



Eşrefpaşa Hastanesi 'İkinci El Komedi' ekibi şu isimlerden oluşuyor:



Nöroloji Uzmanı Dr. Övgü Anıl Öztürkeri, Yoğun Bakım Hemşiresi Nutkiye Yeliz Orta, Kardiyoloji Uzm. Dr. Gaffar Karadoğan, Pratisyen Dr. Nihat Mermer, Tıbbi Sekreter Levent Taşkın, Stajyer Doğukan Güler, Bilgi İşlem Sorumlusu Utku Uğur Çetiner, Hasta Bakıcı Mitat Kavak, Bilgi İşlem Sorumlusu Atilla Eren, Toplum Sağlığı Personeli Emre Yıldız, Hemşire Gülçin Akın, Temizlik Personeli Sorumlusu Ali Asker Yorulmaz, Temizlik Personeli Hasan Sarıboğa, Bilgi İşlem Stajyeri Onur Sürer, Bilgi İşlem Stajyeri Berkan Oral, Biyokimya Uzmanı Mehmet Kani Hasırcı ve Santral Görevlisi Ahmet Alkan.



GEÇEN YIL DA TİYATRO SAHNELEMİŞLERDİ



Geçtiğimiz yıl bir araya gelen sanatsever sağlıkçılar, 108 yıllık Eşrefpaşa Hastanesi tarihinde ilk kez bir 'Tiyatro Kulübü' kurarak dikkatleri üzerinde toplamıştı. Amerikalı oyun yazarı Neil Simon'un Anton Çehov'un hikayelerinden oyunlaştırdığı tek perdelik oyunu 'Sevgili Doktor'u Haziran ayında Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde sahneleyen Eşrefpaşa personeli, izleyenlerden tam not almıştı.



- İzmir