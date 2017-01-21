Sanatçıların En Sevdiği Kent Eskişehir

'Japonya-Türkiye Dostluk Konseri' için Eskişehir'e gelen sanatçılar Hakan Aysev, Feryal Türkoğlu ve Göksel Baktagir, kentte gördükleri değişiklikler karşısında hayranlıklarını gizlemeyerek, güzel bir kültür şehrinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladılar.

Konserin provası sonrası görüştüğümüz dünyaca ünlü tenorumuz Hakan Aysev, Eskişehir'i her seferinde özlediklerini ve kentte olmaktan çok keyif aldıklarını belirterek, "Dün çok duygulanarak. gurur duyarak şehri gezdik. Eskişehir gerçekten çok farklı bir şehir oldu. Bursa'da yatılı okuduğum dönemde Eskişehir'den geçerdik. O zamanki Eskişehir ile şu andaki şehir arasında dağlar, dağlar bile az kalır. Çok büyük fark var. Sayın Hocamız Yılmaz Büyükerşen, muhteşem bir çalışma yaptı. Ve tek bir adamın neler başarabileceğini gösterdi" dedi.

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeki heykelinin yapım aşamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ile yaşadığı esprili diyaloğu anlatan Aysev, "Balmumu heykelim yapılırken, şu andaki durumumdan 60 kilo daha fazlaydım. O zaman Sayın Büyükerşen, 'Ne kadar daha balmumu bulabileceğiz? Heykeli tamamlayamıyoruz' diye espri yapmıştı. Müzede heykelimin bulunması benim için çok büyük gurur, inanılmaz bir şey. Buradaki heykellerin büyük bölümünün Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılması da ayrı bir olay. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında ilk Türk Operası olan Özsoy'un hikayesini yazarak, sanata yaptığı katkısının bir benzerini yıllar sonra Başkan Büyükerşen'in gerçekleştirdiğini görüyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Soprano Feryal Türkoğlu ise , yine güzel bir Eskişehir konserinde Eskişehir halkıyla, güzel bir orkestrayla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Gerçekten benim gibi sanatçılar Eskişehir'e geldiğimiz zaman kendinizi ço iyi hissediyoruz. Bir kültür şehri, her yerde medeniyeti görüyorsunuz. Eskişehir'i gezerken çok yorulduk. Fakat kendimi çok iyi hissettim . Yine umutlandım, yine mutlu oldum. En büyük başkan bizim başkan. Sayın Büyükerşen Hocama saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten Eskişehirlilerin ve tabii ki Türk halkının Başkan Büyükerşen'e çok büyük şeyler borçlu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, çok büyük işler başarıyor. Devamını diliyorum. Allah sağlık, sıhhat versin. Sağlıkla hep birlikte, böyle güzel gecelerde, konserlerde bu güzel şehri birlikte soluyalım" şeklinde konuştu.

Kanuni Göksel Baktagir yıllar önce Başkan Büyükerşen ile yaşadığı bir anıyı anlattı;

"Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla Eskişehir'e geldiğimizde Başkan Büyükerşen, bizi yemeğe davet etti. Gecenin bir vakti, Eskişehir'i kuş bakışı gören bir yerde yemek yiyorduk. Kenti dikkatli gözlerle izlerken yardımcısını çağırdı ve karanlıkta bir camiyi göstererek, ' Şu caminin yanındaki ışık estetik ve iyi değil. Yarın mutlaka değiştirelim' demişti. Şehrine bu kadar duyarlı bir başka başkan olmadığına eminim."