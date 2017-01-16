Sanatçılardan Teröre Karşı Birlik Mesajı

Haber Özgür ALTUNCU Kamera Yaşar KAÇMAZ İstanbul DHA



İstanbul Şehir Tiyatrolarının eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen sanatçılar, teröre karşı birlik mesajı verdiler. Harbiye'deki İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir araya gelen sanatçıların Şehitler Tepesine yapmayı planladıkları yürüyüş güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Ancak aralarında Ali Poyrazoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ve Zihni Göktay'ın bulunduğu sanatçılar, İstanbul Şehir Tiyatroları Yöneticileriyle birlikte Harbiye'de basın açıklaması yaptı.



YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ İLKESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ



Biz sanatçılar, ayırımcılığa kutuplaşmaya karşı durduk diyen Erhan Yazıcıoğlu, Bu duruşumuza devam edeceğiz. Sanatın bir panzehir olduğunu kanıtlayacağız. Tek panzehirin birlik, beraberlik olduğunu, teröre karşı ancak birlik olursak, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyabileceğimizi kanıtlayacağız. Evet tarihte bizim için savaşçı ülke derler ama Atatürk ilkelerinden asla ayrılmadan, 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesine de dört elle sahip çıkıyoruz şeklinde konuştu.



BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ



Sanatçılar olarak halka borçlarını ödemek üzere, teröre karşı durduklarını söyleyen Erhan Yazıcıoğlu, Bütün şehitlerimize sahip çıkıyoruz. Taki İzmir'e kadar uzandıysa terör, demekki denize dökülmeleri çok yakındır dedi.



YAZICIOĞLU ŞEKER DEĞİLİZ YA



Güvenlik nedeniyle toplu yürüyüş yapamayacaklarını aralarından temsilen birer kişinin şehitler tepesine karanfil bırakacağını açıklayan, Yazıcıoğlu, Askerimiz, polisimiz yurdun her yanında kar, dolu, yağmur dinlemeden ülkemizi koruyorsa, biz de bu kadarcık ıslanalım, şeker değiliz ya diye konuştu.



İMİRZALIOĞLU BİRBİRİMİZİN İÇİNDE DÜŞMAN ARAMAMIZA GEREK YOK



Bütün kalleşliklere rağmen hep beraber omuz omuza, bu çirkinliği yeneceklerini söyleyen oyuncu Kenan İmirzaoğlu da,Bunun üstesinden geleceğiz. Bu millet bu duygusunu bütün dünyaya göstermiştir. Birbirimizin içinde düşman aramamıza gerek yok. Bizim düşmanlarımız belli. Biz birbirimizi daha çok kucaklayalım. Daha öncekilere göre, daha çok anlayalım. Daha toleranslı olalım. Herkes birbirini sevmeye çalışsınki, bu çirkinlikleri ancak böyle yenelim. Yaşasın Türkiye şeklinde konuştu.



POYRAZOĞLU CEPHELERE BÖLÜNMEDEN DÜNYAYA MEYDAN OKUYALIM



Yapılan etkinliğe işlerinin yoğunluğuna rağmen katıldığını söyleyen Ünlü Tiyatro Sanaçısı Ali Poyrazoğlu birlik çağrısı yaptı. Poyrazoğlu şunları söyledi Biliyorum ki, çok kalabalık olmasa bile, bugün burada 2-3 kişi bile toplanmış olsaydı tavır ortaya konulmuş olacaktı. Akşama haberlerde göstereceksiniz. Milyonlarca insan duyacak. Hep birlikte diyeceğiz ki, insan ötekileştirme işine kendisiyle başlıyor. İçinde yatan öbür kimliklerini kabul etmiyor. Kendisiyle yüzleşmiyor. Kendisiyle yüzleşmeyen insan, başkalarını yüzleşip el sıkışmasını beceremiyor. Önce kendini ötekileştirmeyeceksin, sonra en yakınındakini, farklı düşüneni, farklı bakanı, herkes öteki diye düşündüğünün içinde yatan öteki aslında sensin. Ona el uzatarak, cephelere bölünmeden, dünya bize meydan okuyarsa biz de dünyaya meydan okumasını beceririz.



GÖKTAY BİRBİRİMİZLE İYİ GEÇİNMESİNİ BİLECEĞİZ



Asker polis sanatçı el ele yazılı pankart açılan ve iki çevik kuvvet polisinin de açıklama yapılan sahneye davet edildiği etkinlirte son olarak da Tiyatro Sanatçısı Zihni Göktay konuştu. Teröre karşı dik durduklarını evlere kapanmadıklarını söyleyen Göktay, Pes etmeyeceğiz. Düşmanımız çok. Önce Misak-ı Milli hudutları içinde birbirimizle kavga etmeden, iyi geçinmesini öğreneceğiz. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama birbirimize katlanmak zorundayız. Çünkü dışarıda bizi parçalamayı amaçlayan çok düşmanımız var. Onların ağızına sakız vermeden, onları memnun etmeden omuz omuza, kol kola, diz dize, can cana mücadele edeceğiz dedi.



ŞEHİTLER TEPESİNE BIRAKTI



Sanatçılar açıklamanın ardından otomobillerle şehitler tepesine gelerek karanfil bıraktı.