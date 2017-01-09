Sanatçılardan Sulak Alan Için Av Yasağı Talebi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı'nda bir araya gelen bir grup sanatçı, farklı türde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan alanda av yasağı getirilmesini istedi.



Bir grup sanatçı, Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan olan Tuzla Sulak Alanı'nda buluştu. Bölgede kara avcılığının serbest olduğunu belirten gruptakiler, burada av yasağı uygulanmasını talep etti.



Boğaziçi Mahallesi'nde 20 yıldan bu yana yaşadığını belirten heykeltıraş Namık Kemal Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havalarda çeşitli kuş türlerinin sulak alana gelerek yaşadığını söyledi.



Çevreden topladığı boş fişekleri gösteren Arıkan, "Otomatik silahlarla, seri atışlarla göçmen kuşlar avlanıyor. Yaban ördeği avlarken, flamingoyu, yalıçapkınını, balıkçılı ve pelikanları vuruyorlar. Sabahlara kadar silah sesinden uyumamız, sanat yapmamız, bir şey üretmemiz mümkün değil. Buranın bir an önce av yasağı kapsamına alınmasını istiyoruz. Av yasağı kapsamına alınırsa, tek silah sesi duyduğumuzda o noktaya gidip kamu görevlilerini bekleyeceğiz. Serbest olduğu için şu an bir şey yapamıyoruz." dedi.



"Üzüntüden sanatımızı üretemiyoruz"



Bölgeyi tanıtan eserler yaptığını anlatan Namık Kemal Arıkan, "Artık bunları üretmeyi durdurdum. Yapamıyorum çünkü. Düşünün, mermi sesleri, çığlık sesleri içerisinde siz heykel yapacaksınız, sanat üreteceksiniz. Seramik, tablo yapacaksınız. Ne zaman burası av yasağı kapsamına alınırsa daha güzel eserler yapacağız." ifadelerini kullandı.



Bodrum Kaymakamlığından randevu aldıklarını ve konuyu bildireceklerini kaydeden sanatçılardan ressam Süheyla Akman ise 28 yıldır resim yaptığını söyledi.



Resim yapmaya başlayacağı sırada silah sesleri duyduğunu ve elindeki boyalarını bıraktığını anlatan Akman, "Üzüntüden sanatımızı üretemiyoruz. Çok acı bir şey. Sabaha kadar ateş ediyorlar. Bu hayvanların katliamı dursun. Av yasağının mutlaka gelmesi lazım. Yaralı flamingolar, kuşlar var. Torbalar dolusu avlanıyorlar." diye konuştu.