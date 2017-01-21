Sanatçılardan Büyükşehire Teşekkür

Geçtiğimiz ay 'Hüsn-i Hat' sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkan Hattat Arkın Ongan ve Suna Ongan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Sanatçılar, Manisa'da sanatın canlı tutulmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya olan destekleriyle sanatçıların büyük takdirini topluyor. Geçtiğimiz ay Kültür Merkezi'nde görücüye çıkan 'Hüsn-i Hat' sergisini açan Hattat Arkın Ongun ve Suna Ongun, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine her zaman destek olduğunu belirten sanatçılar, Manisa'nın sanatla buluşmasını sağlayan çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür etti.



Kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Ergün Aksoy, "Bizim görevimiz Manisa'nın kültürel ve sosyal anlamda gelişmesi için çalışmalar yapmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ile hareket ederek, sizler gibi sanatçıların Manisa ile buluşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'a Hattat Arkın Ongun ve Suna Ongun tarafından tablo hediye edildi. - MANİSA