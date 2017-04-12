Sanatçı Zara, kurtuluş sevincini yaşayan Şanlıurfalıları coşturdu



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Rabia Meydanında düzenlenen konserde sanatçı Zara sahne aldı.

Kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde programlar düzenleyen büyükşehir belediyesi, 11 Nisan kutlamalarına sanatçı Zara'nın Rabia Meydanında konseriyle devam etti. Rabia meydanında yoğun bir katılımla sahne alan sanatçı Zara, bir birinden güzel eserlerini seslendirdi. Zaman zaman seyircilerin de eşlik ettiği türküler, 11 Nisan kutlamalarına renk kattı. 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlayan sanatçı Zara, vatandaşlara ve organizasyondan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Ali Cevheri ile birlikte konseri izledi. Başkan Çiftçi, konuşmasında, "11 Nisan bayramımız kutlu olsun. Şanlıurfa birliğini ve beraberliğini koruduğu sürece, bu topraklarda huzur olduğu sürece daha birçok sanatçıyla sizleri buluşturacağız. Sanatçımız Zara'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarın kapıları 16 Nisana kadar açık

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Rabia Meydanında düzenlenen 1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı her gün yazar imza günleri, söyleşiler ve konserlerle devam ediyor.

7-16 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan fuar, 12 Nisanda Ramazan Kayan'ın söyleşisi ile yine aynı gün Grup Yürüyüş'ün konseri ve 14 Nisanda ise Cumali Özkaya'nın konseri ile sürecek.