Sanatçı Niran Ünsal Dünya Evine Girdi

Sanatçı Niran Ünsal, Giresun'da düzenlenen nikah töreninde İbrahim Gugu ile evlendi.



Ünsal, eşinin memleketi Görele ilçesindeki törende, İbrahim Gugu ile nikah masasına oturdu.



Çiftin nikahını Görele Belediye Başkanı Tolga Erener kıydı.



Başkan Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçı Niran Ünsal'ı Görele'ye gelin olarak aldıklarını belirterek, "Nikahını kıymak bize nasip oldu. Hayırlı olsun, mutluluklar dilerim." dedi.