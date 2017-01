Sanatçı Güneştekin'in Eserleri New York'ta Sergileniyor

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Doğudan Batıya Yolculuk" adlı sergisi Marlborough Gallery'de ziyarete açıldı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, New York'ta sanatseverlerle buluşan serginin açılışına, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile Marlborough Gallery Başkanı Pierre Levai ve Uluslararası Projeler Direktörü Marcia Levine de katıldı.



Matthew Drutt'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide, Güneştekin'in kırkyama tekniğini (Patchwork) kullanarak ürettiği eserlerinin yanı sıra optik ve boyutlu tablolar, seramik ve metal işler, halılar ve kilimler yer alıyor.



Güneştekin'in New York'taki ikinci ve en kapsamlı kişisel sergisi, 4 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.