Sanatçı Funda Arar, 2017 Yılı Yörük Güzeli Seçildi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin son konserinde Karatepe stadyumunda sanatçı Funda Arar sahne aldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin son konserinde Karatepe stadyumunda sanatçı Funda Arar sahne aldı.
Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'nin son konserinde sanatçı Funda Arar sahne aldı. Karatepe stadyumundaki konser öncesi, festivali etkinliklerinin sponsorlarına ilçe protokolü tarafından plaket verildi.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, bu yıl 18'incisini düzenledikleri Tarım ve Seracılık Festivalinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini, festivalin son etkinliği yağlı güreşlerde Akdeniz finaliyle sona ereceğini söyledi.
Konuşmanın ardından sanatçı Funda Arar, Karatepe stadyumunu dolduran hayranlarının ıslık ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı. Seslendirdiği hareketli eserleriyle hayranlarını coşturan Arar, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.
Konser sonunda sanatçıya plaket vermek için sahneye çıkan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Funda Arar'a sürpriz yaparak Kumlucalı hayranları tarafından "2017 Kumluca Yörük Güzeli" seçildiğini bildirdi. Funda Arar'a domatesten yapılmış taç ve üzerinde "2017 Kumluca Yörük Güzeli" yazıyı takan Başkan Çetinkaya, sanatçıya eliyle Kumluca Domatesi yedirdi.
Belediye Meclis Üyesi Dilek Cengiz tarafından da 2017 Kumluca Yörük Güzeli seçilen Funda Arar'ın boyuna Yörüğün simgesi "Poşu" bağlandı. Kendisinin Yörük Güzel'i seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Arar, ayrıca yediği domateslerin de tadının çok güzel olduğunu söyledi. - ANTALYA