Sanatçı Casalini Didim'de Konser Verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde hayvansal gıdaların yer almadığı "Vegan ve Vejetaryen Festivali" kapsamında sanatçı Zeynep Casalini konser verdi.



Hisar Mahallesi konser alanında, sanatçı Casalini'den önce konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Türkiye'de ilk kez böyle bir festivali gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Festivali her yıl tekrarlayacaklarına dikkati çeken Atabay, "Biz insanları, bizimle birlikte yaşayan canlıları seviyoruz. Biz doğaya saygılıyız." dedi.



Sahneye çıkan Casalini ise veganlığın yeterince bilinmediğini belirterek, "Benim 5 buçuk yaşında bir kızım var. O da vegan ben de veganım. Çok mutluyum. Çok da iyi bir hayatımın olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Veganlıkla ilgili bilginiz yoksa bence bilgilenin." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Casalini, yerli ve yabancı şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran çok sayıda müziksever de sanatçıya eşlik etti.