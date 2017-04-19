Sanatçı Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti

Sanatçı Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



1945'de Eskişehir'de doğan sinema ve tiyatro sanatçısı Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oldu, birçok tiyatro oyununda oynadı. Televizyon dizilerinde de rol alan Kayabaş, tiyatro alanında birçok ödülün sahibiydi. - İstanbul