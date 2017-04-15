Sanata Hizmet, Sanatçıya Destek" Resim Sergileri

VakıfBank, çağdaş sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için "Sanata Hizmet, Sanatçıya Destek" adı altında Ankara ve İstanbul'da iki ayrı resim sergisine ev sahipliği yapacak.



VakıfBank İstanbul Genel Müdürlük Sanat Galerisi'nde, 17-28 Nisan arasında F. Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşlarının karma resim sergisi açılacak.



Ankara Genel Müdürlük Sanat Galerisi'nde de aynı tarihlerde Sait Ulusoy Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerinin "Yaşamı Paylaşmak İçin Engel Yok" isimli resim ve el sanatları sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.