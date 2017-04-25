Sanata Genç Dokunuş addresistanbul' da

"On Sekiz Perspektif" Sergisi

Ürettikleri eserlerle modern geleceğe ışık tutan genç yetenekler Esmer Erdem Art& Design organizasyonuyla "On Sekiz Persfektif" adını taşıyan sergide biraraya geliyor. Bartu Başaran ve Hikmet Deniz Pembecioğlu küratörlüğünde gerçekleşen sergi, tam 18 genç sanatçının eserlerinden oluşuyor. Resimden, heykele, fotoğraftan, videoya kadar farklı sanat dalları genç sanatçıların gözünden ev dekorasyon merkezi addresistanbul'da hayat buluyor.

Sergiye katılan sanatçılar; Anıl Önen, Ali Koyleser, Ayşe Ekici, Ayşenur Şentürk, Bekir Emre Öğüt, Berna Ay, Betül Aytaç, Börte Bortaçino, İnci Elbir, Kağan Ezgi, Kıvılcım Güngörün, Melike Koçak, Müge Bekir, Ozan Gür, Sema Yiğit, Tansu Köse, Uğurcan Çetiner ve Zelfi Buse Yılmaz sanata olan yaklaşımlarını, kendi persfektifleriyle yorumladıkları eserlerle tüm sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Gençlik ve sanat kavramını buluşturan "On Sekiz Persfektif"sergisi 2 Mayıs 2017 tarihine kadar ev dekorasyon merkezi adressistanbul'da ziyaret edilebilir.