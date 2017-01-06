İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) tarafından, zihinsel engelli bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmayı hedefleyen "Sanat ve Biz" projesiyle, dünyanın resim sanatına damga vuran ressamlarının 12 klasik eseri, down sendromlu gençlerin fotoğraflarıyla birleştirilerek sergileniyor.



Özdilek Park İstanbul'da düzenlenen sergide, projeye destek veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İZEV'in çok önemli bir projesi bu. 'Yaşam'da biz de var olmak istiyoruz, bizi ayırmayın, bizi de yaşamın içine alın.' mesajı çok önemli bir mesaj. Burada da sanatı görüyoruz. Van Gogh gibi büyük sanatçıların yerinde bizim gençlerimiz de olabilir." dedi.



Genç, bu projenin Anadolu'nun pek çok yerinde, havaalanlarında ve Avrupa ülkelerinde de gerçekleştirileceğini belirtti.



İZEV Kurucu Başkanı Berti Erbeş, "Bizim vakıf amaçlarımızın en önemlisi engelli bireylerin sosyal hayata adapte edilmesini sağlamak. Bu sergi de bir abartı içeriyor ama bu simgesel bir abartı. Ünlü ressamların tablolarının yerinde pekala bizim çocuklarımız da olabilirdi. Bu marjinal noktalardan bakmamız gerekiyor. Çocuklarımızın her yerde olduğuna dair bir kanaat geliştirmek." diye konuştu.



İZEV'in kamuya bir engelliler okulu bağışladığını ve bu okuldan mezun olan 18 yaş üstü çocukların işe yerleştirilmesiyle birlikte hayata tutunmaları üzerine çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erbeş, bu tür organizasyonların devam edeceğini sözlerine ekledi.



Sergide dağıtılan "Sanat ve Biz" temalı özel deftere sahip olan gönüllüler de projenin gönüllüsü olarak bulundukları il veya ilçede İZEV proje destekçisi olabilecek.



"Sanat ve Biz" sergisi, 10 gün boyunca Özdilek Park İstanbul'da gezilebilecek.