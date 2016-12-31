Sanat Ülker'le İstanbul Modern'de

Ülker sizi her perşembe sanatı ücretsiz keşfetmeye davet ediyor!



Perşembe günleri 10: 00-20: 00 saatleri arası İstanbul Modern'e gelip süreli ve kalıcı tüm sergileri ücretsiz gezin; bunun yanı sıra perşembe günleri düzenlenen sanatçı atölyelerine, konuşmalara ve etkinliklere de ücretsiz katılma fırsatını yakalayın.



Ülker, Mayıs 2014 tarihinden bu yana yüz binlerce kişiye ulaşan #SizinPerşembeniz ile çağdaş sanatı desteklemeye devam ediyor.



Perşembe günleri Ülker desteği ile toplumun her kesiminden sanatsevere kapılarını açan İstanbul Modern'e sanatı görmek, tanımak, keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz."



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