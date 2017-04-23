Sanat Tarihi
- Kayıt olduğunuz başlangıç tarihinde itibaren aynı gün ve saatte haftada 1 gün, 1 ay boyunca katılım sağlıyorsunuz.SANATIN ÖYKÜSÜ...Aslında tam da İnsanlığın Öyküsü ... İnsanoğlunun tüm sanat üretimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
- Kayıt olduğunuz başlangıç tarihinde itibaren aynı gün ve saatte haftada 1 gün, 1 ay boyunca katılım sağlıyorsunuz.
SANATIN ÖYKÜSÜ...Aslında tam da İnsanlığın Öyküsü …
İnsanoğlunun tüm sanat üretimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz….
1500 muhteşem görsel eşliğinde kendi köklerimize masalsı bir yolculuk..
İnsanoğlunun 44.000 yıllık sanat serüveni...
Başta RÖNESANS olmak üzere ;
Mağara Resminden Realizm Akımına dek (19.YY başı) "Resim " Sanatının Tarihi…
İnsanoğlu'nun İlk Çizgileri, Yontuları ve Mağara
Resimleri…
Göbeklitepe ile Neolitik Çağ Yerleşkelerinde Resim…
Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma ve Bizans'tan
örnekler…
Öncesi ve Sonrası ile 12-14.YY'larda"Erken Rönesans"
15. ve 16. YY'larda Yüksek ve Geç Rönesans.
Barok Akım'dan Realizm'e giden yolda değişen
alışkanlıklar ve değişen"Görme Biçimleri "
Dünyaya damgasını vurmuş büyük Uygarlıklar
Yunan Sanatı, Uygarlığı ve Mitolojisi
Roma ve Bizans Sanatı ile Uygarlıkları.
Osmanlı Sanatı, Harem ve Kadınlar Saltanatı.
20.YY Avrupa Resim Sanatı (Modern Sanat)
En merak edilen sanat dalları
Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi, Rönesans ve Barok Akımın Karşılaştırılması.
İslam Öncesi Türk Döneminden 18.YY sonuna dek "Minyatür Sanatı"
Osmanlı'dan Günümüze Çağdaş Türk Ressamları.
Mısır Uygarlığı, Sanatı ve Mitolojisi.
Sanat ve Din
"Çok Tanrılı Dinler"
Sanat ve Din
"Tek Tanrılı Dinler"
Gnostik Dinler
"Hermetizm'den Günümüze Ezoterik Öğretiler"
Arkeolojik Sırlar-Kadim Bilgiler
"Bulunduklarından beri hala gizemlerini koruyan eserler"
Efsaneden Gerçeğe… TRUVA
Mitolojik Kavram, Sembol ve Kahramanlar bağlamında
Avrupa Sanatı Resim Okumaları
Gravür ve Minyatürler Üzerinden Osmanlı'yı Okumak...
Semboller, Osmanlı Minyatürü'nün Ardındaki Gerçek Dünya…
Adetler, İstanbul'u Etkileyen Tarihsel Depremler ile Mahrem Hayat
Orjinden Günümüze Sanat Tarihi ve Arkeolojik Veriler eşliğinde
Cinselliğin Tarihi.
Orta Asya ve Anadolu Bağlantılı "Türk Kaya Resimleri"...
Türk Mitolojisi.
İslamiyet Öncesi Türk sanatı.
Xian'dan Batıya Açılan Kapı "İpek Yolu"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Marmara Sanat Akademisi
Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 45: 00
Kategori : Sanat Tarihi
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır