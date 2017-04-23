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SANATIN ÖYKÜSÜ...Aslında tam da İnsanlığın Öyküsü …



İnsanoğlunun tüm sanat üretimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz….



1500 muhteşem görsel eşliğinde kendi köklerimize masalsı bir yolculuk..



İnsanoğlunun 44.000 yıllık sanat serüveni...



Başta RÖNESANS olmak üzere ;



Mağara Resminden Realizm Akımına dek (19.YY başı) "Resim " Sanatının Tarihi…



İnsanoğlu'nun İlk Çizgileri, Yontuları ve Mağara



Resimleri…



Göbeklitepe ile Neolitik Çağ Yerleşkelerinde Resim…



Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma ve Bizans'tan



örnekler…



Öncesi ve Sonrası ile 12-14.YY'larda"Erken Rönesans"



15. ve 16. YY'larda Yüksek ve Geç Rönesans.



Barok Akım'dan Realizm'e giden yolda değişen



alışkanlıklar ve değişen"Görme Biçimleri "



Dünyaya damgasını vurmuş büyük Uygarlıklar



Yunan Sanatı, Uygarlığı ve Mitolojisi



Roma ve Bizans Sanatı ile Uygarlıkları.



Osmanlı Sanatı, Harem ve Kadınlar Saltanatı.



20.YY Avrupa Resim Sanatı (Modern Sanat)



En merak edilen sanat dalları



Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi, Rönesans ve Barok Akımın Karşılaştırılması.



İslam Öncesi Türk Döneminden 18.YY sonuna dek "Minyatür Sanatı"



Osmanlı'dan Günümüze Çağdaş Türk Ressamları.



Mısır Uygarlığı, Sanatı ve Mitolojisi.



Sanat ve Din



"Çok Tanrılı Dinler"



Sanat ve Din



"Tek Tanrılı Dinler"



Gnostik Dinler



"Hermetizm'den Günümüze Ezoterik Öğretiler"



Arkeolojik Sırlar-Kadim Bilgiler



"Bulunduklarından beri hala gizemlerini koruyan eserler"



Efsaneden Gerçeğe… TRUVA



Mitolojik Kavram, Sembol ve Kahramanlar bağlamında



Avrupa Sanatı Resim Okumaları



Gravür ve Minyatürler Üzerinden Osmanlı'yı Okumak...



Semboller, Osmanlı Minyatürü'nün Ardındaki Gerçek Dünya…



Adetler, İstanbul'u Etkileyen Tarihsel Depremler ile Mahrem Hayat



Orjinden Günümüze Sanat Tarihi ve Arkeolojik Veriler eşliğinde



Cinselliğin Tarihi.



Orta Asya ve Anadolu Bağlantılı "Türk Kaya Resimleri"...



Türk Mitolojisi.



İslamiyet Öncesi Türk sanatı.



Xian'dan Batıya Açılan Kapı "İpek Yolu"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Marmara Sanat Akademisi



Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 45: 00



Kategori : Sanat Tarihi



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır