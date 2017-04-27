Sanat her yerde

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Çocuk ve Gençlik Kulübü, 'Her Yerde Sanat Var' projesi kapsamında Mudanya'nın Çayönü İlk ve Ortaokulu'nda '23 Nisan Şenliği' düzenledi. Şenlik için aktarmalı eğitim gören 5 köyden 150 çocuk Çayönü'nde bir araya geldi.

Şenlik kapsamında seramik, resim, atık malzemelerden kukla yapımı ve canlandırma, tabak boyama ve 'Özgürlüğün Resmini Yapıyoruz' atölyeleri ile 'Survivor Parkuru Yarışması' olmak üzere birbirinden keyifli altı etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklar BKSTV'nin şenlik kapsamında düzenlediği atölyeler sayesinde sanatla buluşurken aynı zamanda parkurda yarışarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.