Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından düzenlenen "Sanat Halep İçin Buluştu" sergisinde elde edilen 8 bin 500 liralık gelir Halepliler için bağışlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bağış, Türk Kızılayı Malatya Şubesine Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu tarafından teslim edildi.



Mumcu, bağış tesliminde yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak'taki mağdurlara ayrım gözetmeksizin yardım yapmaya çalıştıklarını belirtti.



Türkiye ve Malatya'da vatandaşların duyarlılığıyla çok sayıda insani yardımda bulunduklarını hatırlatan Mumcu, şunları kaydetti:



"Geçen yıl sonu, Aralık ayında bilindiği gibi Malatya Büyükşehir Belediyemiz Esenlik ve MEGSAŞ şirketlerimiz ile belediye çalışanlarımızın katkılarıyla 4 tır gıda yardımını Halepli kardeşlerimize göndermiştik. Tabi bu esnada en büyük partnerimiz Kızılay Derneğimiz oldu. Bu duyarlılığa güvenerek geçen hafta 'Sanat Halep için Buluştu' adlı bir sergi açtık. Kültür Dairemiz bünyesindeki sanat kurslarına katılan gerek kursiyerlerimiz gerek hocalarımızın ortaya koyduğu eserleri bir sergiyle satışa sunduk. Oradan 8 bin 500 liralık bir gelir elde ettik. Bunu Kızılay Malatya Şube Başkanımıza teslim ediyoruz. Kızılay'ın bu aracılığından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah 2017 yılı boyunca da bu sorumluluğu almaya devam edeceğiz."



Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise, sanatı yardımla buluşturmak ve yapılmış olan el emeği eserlerden elde edilen gelirleri bu şekilde Halep'e bağışlamanın gerçekten büyük bir yüreğin eseri olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Mumcu, sergiden elde edilen geliri makbuz karşılığında Yalçın'a teslim etti.