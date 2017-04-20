Sanat düşman ülke sanatçılarını birleştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumuna katılan İsrail ve Filistinli ressamlar sanatın dostluk mesajı verdi



ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumuna İsrail ve Filistinli ressamlar katıldı. 15 Nisan'da başlayan ve 23 Nisan'a kadar devam edecek olan Sanat Sempozyumu'na 13 ülkeden 34 sanatçı katıldı.

Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumun 4. gününde ressamların çalışma yaptığı atölyeyi ziyaret eden Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, ressamlarla sohbet etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sempozyum hakkında bilgi veren Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, birbirinden değerli 33 yerli ve yabancı sanatçının sempozyuma katıldığını belirterek, "Gazipaşa'nın tarihini, doğasını ve görsellerini resmedip bize hediye edecekler biz de bunları Gazipaşa halkı ile buluşturacağız. Bizi kırmayıp geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçıları ilçesinde ağırladığı için son derece mutlu olduğunu belirten Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, "İlçemizin gençlerinin örnek model alacağı üstatlarını görmeleri, onlardan feyiz almaları bizi son derece memnun etti. Başkan Bey'in gözündeki parıltıya baktığımda bu etkinliğin yeni startlara vesile olacağını görüyorum. İnşallah yeni yapılacak olan büyükşehir ve belediye tesislerinde resimle sanatla ilgili bir alanı da Gazipaşa'mıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Gazipaşa'ya doktor olarak geçici görevle geldiğini ve Gazipaşa'nın doğal, bakir alanlarının, antik kentlerinin, sahillerindeki turkuaz ve mavi renklerin kendisini çok etkilediğini belirten organizasyonu düzenleyen Melek Günbey Güler ise "Sanat ülkelerin tanıtılmasında dostlukların ve kardeşliklerin oluşturulmasında en önemli etkendir. Aramızda Ukrayna'dan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Umman'a, İsrail'den Filistin'e birçok ülkeden sanatçı bulunuyor. Eserleri tarım fuarında sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sempozyuma katılan sanatçılar ise ilçeye duydukları hayranlığı belirtti. Arnavut sanatçı Azem Kuçana, Türkiye'de daha önce de sanat etkinliklerine katıldığını ancak Gazipaşa'ya ilk kez geldiğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Kuçana, "Kendimi Türkiye'deyken evimde gibi hissediyorum" dedi.

Azerbaycanlı sanatçı Namiq Cavad Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini, ilçe gezintisi esnasında çok beğendiği bir manzarayı resmetmek istediğini söyledi. Resimlerini ilçeye armağan edeceğini belirten Cavad, ilçeye hatıra bırakmak istediğini söyledi.

Sempozyuma Antalya'dan katılan ressam Mustafa Köseoğlu da gittiği çalıştaylarda yöresel konuları çalışmayı prensip edindiğini belirterek, "Bugünkü tarım fuarı açılışında halk oyunları ekibi çok otantik bir ekipti, onu resmetmek istedim. Ben her gittiğim çalıştayda o yöre ile ilgili konuları çalışıyorum.

Sempozyumun el ilgi çeken sanatçıları ise İsrailli Artyom Kapusta ile Filistinli Khader Hassan Oshah oldu. Yeni tanışan ve tanıştıktan sonra aralarında bir dostluk başlayan ikili birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını söylediler. Türkiye'ye ilk kez gelen ve Gazipaşa'da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten İsrailli sanatçı, burada kardeşlik ve dostluk hissettiğini belirtti.

Filistilni sanatçı Oshah ise Türkiye'ye defalarca geldiğini ancak ilk kez geldiği Gazipaşa'yı çok beğendiğini belirterek, "Buraya diğer ülkelerden gelen sanatçılarla birlikte olmaktan son derece mutluyum. Burada sanat yapıyoruz. Kardeşlik hissediyoruz. Savaş yok, tartışma yok, sanat var, kardeşlik var" diye konuştu.

23 Nisan'a kadar devam edecek olan sempozyumda ortaya çıkan eserler 21 Nisan Cuma günü, Gazipaşa Tarım Fuarı'nda sergilenecek.

(AMT)