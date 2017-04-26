Sanat Çalıştayında Eserler Şekilleniyor

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı sürüyor.



Ülkemizden ve çeşitli ülkelerden katılan 28 sanatçının katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanat Çalıştayı, 28 Nisan'a kadar devam edecek. Çalıştaydaki sanatçılar eserlerini ortaya çıkarmaya başlarken, Eskişehirli sanatseverler bu sanat atmosferine dahil oluyorlar.



Çalıştay sanatçılarından Nebahat Karyağdı, çalıştayda çok güzel işbirliklerinin doğduğu gördüğünü belirterek, "Ulusal ve uluslararası sanatçıların yüksek bir temposu var. Arkadaşlıklar çok güzel. Daha önce tanışmadığım birçok hocayla, ressam arkadaşlarla tanışma, beraber çalışma fırsatı buldum. Umarım bütün belediyeler bu çalışmayı örnek alırlar" ifadelerini kullandı.



Çalıştaya İstanbul'dan katılan Tolga Boztoprak, "Çalışmamı bitirmek üzereyim. İnsanların emek ettiği alanları çalışıyorum. Bizi buraya davet eden Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın bu tür çalıştaylara katılmalarını öneriyorum. Hava güzel, insanlar sıcak" açıklamalarında bulundu.



Ankara'dan gelerek Uluslarası Sanat Çalıştayı'na katılan Süleyman Karakul ise, çalıştayın düzenlediği için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür ederek, "Yaklaşık 40 yıllık resim geçmişim var. Çalıştay ortamı gayet güzel. Birçok sanatçı ile aynı ortamı paylaşıyoruz. Tecrübe aktarımı, bilgi birikimi aktarımı gibi yararları da var" diyerek duygularını ifade etti.



Çalıştaya Hindistan'dan katılan Bijay Biswall, "Buraya sanatçı olarak davet edilmekten dolayı çok mutluyum. Burada çok harika Türk ve yurt dışından gelen sanatçılar var. Tüm kalbimle Tepebaşı Belediye'sine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çalışmamda, farklı kültürleri bir arada işliyorum, Hint kültürünü bir Türk figürü ile birleştirdim" şeklinde konuştu.



Tepebaşı Belediyesi 8'inci Uluslararası Sanat Çalıştayı, 28 Nisan'a kadar Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde, tüm Eskişehirlilere açık olarak devam edecek. - ESKİŞEHİR