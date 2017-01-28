Sanat Atölyesi Gibi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

İDRİS EMRE SAVMAN - Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan ağır kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan hastaların düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonların yapıldığı Patnos Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) hastaların, düzenli olarak merkeze devam etmelerini sağlamak, tedavi ve ilaç kullanımlarını takip etmek için üretime yönlendiriliyor.



TRSM'de hastalara psikolojik eğitimlerin yanı sıra sosyal beceri eğitimi, spor, resim, müzik, el sanatları, keçe tasarımı, ebru ve hat yapımı, boncuk, takı tasarımı ile oyuncak yapımı ve tiyatro eğitimi de veriliyor.



Psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanı bulunan merkezde, hastalar topluma kazandırılmaya çalışılıyor.



Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Muslih Ökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an 200 hastanın tedavi gördüğünü söyledi. Ökten, "Ekibimiz bu hastalara kendi evlatlarıymış gibi bakıyorlar. Hemen hemen bütün hastalarımız düzenli bir şekilde merkeze kendi başlarına gidip geliyorlar. Gelemeyen hastalarımızı da bizzat evlerinden alıp tedavilerini aksatmamak için merkezimize getiriyoruz." dedi.



Patnos Devlet Hastanesi Müdürü Erkan Kuruş ise merkezde üretilen ürünlerle bir sergi açacaklarını ifade etti.



Tedavi gören hastaların çok memnun olduklarını ifade eden Kuruş, şunları söyledi:



"Merkezimizde tedavi gören hastalarımız kendi evlerinde gibi rahat ediyorlar. Personellerimiz onlarla bire bir ilgileniyor. Sosyal beceri eğitimlerinde yaptıkları resim, müzik, el sanatları, keçe tasarımı, ebru, hat yapımı, boncuk, takı tasarımı, örgü gibi eserlerini önümüzdeki günlerde hastane bünyemizde sergileyeceğiz. Sergiye de tüm Patnoslu hemşehrilerimizi davet ediyoruz."