Sanal Kumara Bulaşanların Hayatı Kararıyor

Sanal kumara hemen her gün yüzlerce kişi bulaşıyor. Başlangıçta düşük de olsa belli miktarlarda kazandıran sistem zamanla tam bir batağa dönüşüyor. Bu uğurda evini- arabasını satan da var, eşinin ameliyat parasını kaptıran da... Bu siteler üzerinde kazanılan para ise çoğu zaman ödenmiyor. Uzmanların uyarısı ise net: "Uzak durun." Avukat Şamil Demir ise, dolandırıcılık yapanların 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceklerini kaydetti.

Sanal kumarın Türkiye'deki yıllık pazarı 4.5 milyar lira olarak hesaplanıyor. Benzer işi yapan onlarca site açılmış durumda. 'Üye' toplama yollarının başında ise cep telefonlarına gönderdikleri 'cazip' mesajlar yer alıyor. Ancak sisteme girenlerin tamamına yakını, kazanmak bir yana, sahip oldukları tüm varlıkları kaybediyor. Kiminin ailesi dağılma noktasına geliyor, kimi intiharın eşiğine…

"FARK ETTİĞİMDE HER ŞEYİMİ KAYBETMİŞTİM"

Online kumar sitelerinde her şeyini kaybeden K. U. yaşadıklarını hurriyet.com.tr'ye anlattı. K.U. 'gelen bir maille hayatım karardı" dedi ve söylediği şu cümle her şeyi özetler gibiydi: 'Dolandırıldığımı fark ettim ama fark ettiğimde her şeyimi kaybetmiştim"

"YABANCI BİR NUMARADAN ARADILAR"

"Hayatım boyunca kahvehane, kumar, bahis gibi şeylerle hiç işim olmadı. 2016'nın son aylarında kumar sitelerinden bir e-mail geldi. Üye oldum ve yabancı bir numaradan beni aradılar. "Yüzde 300 bonus veriyoruz" dediler.

"100 LİRA YATIRDIM, 800 LİRA OLDU"

Hesabıma 100 lira yatırdım. Ancak bunu ve bundan sonra yatıracağım paraları Türk bankaları vasıtasıyla yatırdım. Daha sonra Casino oyunları oynamaya başladım. Yatırdığım para bir anda 800 liraya ulaştı, sevindim. Oynamaya devam ettim ve kaybettim. Kaybettikçe ben tekrar oynamaya başladım.

"NE ZAMAN ÇOK KAYBETSEM, AZ KAZANIYORDUM"

Sitede oyun oynarken, birden yatırdığım miktarın çok üstünde kaybettiğimi gördüm. 'Sistemsel hata' mesajı veriliyordu. Örneğin 10 liralık oynasam, hesabımdan 100 lira düşüyordu. Küçük miktar oynarken, hep büyük miktarlar gidiyordu. Ne zaman çok para kaybetsem, sistem bana ufak miktarlarda da kazandırdı.

"EŞİMİN AMELİYAT PARASINI BİLE KAYBETTİM"

Böylece oyunların da hileli olduğunu da fark ettim, ama bunu fark edinceye kadar bütün paramı kaybettim; eşimin ameliyatı ayırdığımız parayı bile… Eşim ameliyat olacaktı, biriktirdiğim bir para vardı, biraz da kredi çekip halledecektim ama hepsi gitti. Bu şekilde kazandığım 2 bin lira varsa hiçbirini çekmedim, oynamaya devam ettim. Cebime bir kuruş dahi girmedi.

" 'HAPSE GİRERSİN' DİYE TEHDİT ETTİLER "

Oyunların hileli olduğunu site yöneticilerine söyleyince tehdit ettiler. "Kayıt olurken verdiğin bütün bilgiler bizde. Seni şikayet ederiz, hapis yatarsın" dediler. Ve beni korkuttular. Gelen bir maille hayatım karardı, ben tövbe ettim artık oynamıyorum. Bu her şeyden kötü bir şeymiş…"

"BORÇ BATAĞINA GİRDİM"

Üç çocuk babası H.G. de, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruda şunları kaydetti: "Üç yıl öncesine kadar düzenli bir hayatım iyi bir işim vardı. Üç sene önce internet üzerinden bahis oynamaya başladım. Şu anda bütün her şeyini kaybetmiş borç batağına saplanmış durumdayım. Tek isteğim, internet üzerinden oynatılan poker siteleri var, bunların kapatılmasını rica ediyorum. Başka ocaklar sönmesin istiyorum. Benim hayatım karardı onlarınki kararmasın". Hurriyet.com.tr'nin ulaştığı H.G., 400 bin TL para kaybettiğini kaydederek, en son evini sattığını söyledi.

10 YILA KADAR HAPSİ VAR

Ankara Barosu'na üye avukat Şamil Demir ise "Yasadışı kumar ve bahisler internet üzerinden oynanmakta. Bu iş için kurulan siteler çoğunlukla oyun ve bahis adı altında oynayanların parasına el koymayı amaçlamakta. Yaptıkları eylem için interneti kullanarak gizlenmeyi, yakalanmamayı amaçlamaktalar. Kısacası dolandırıcılık, bahis ve şans oyunu kisvesinde yapılıyor. Dolandırıcılığın internet ve para transfer kurumları aracılığıyla yapılması ise dolandırıcılığın nitelikli halidir. Yasadışı bahis ve şans oyunu görüntüsü altında dolandırıcılık yapanlar dört yıldan on yıla kadar hapisle cezalandırılırlar. Borçlar Kanunu'na göre kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve icra takibi yapılamaz. Kumar ve bahis nedeniyle isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Fakat bahis ve oyun sitesi hileli ise isteyerek yapılan ödeme 'muhatap bulunabilirse' geri alınabilir" dedi.

KAZANCI 400 TL, 60 BİN TL BORCA GİRDİ

Sanal kumar çetelerinin çeşitli yollarla çok sayıda insanı tuzağa düşürdüklerine işaret eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: "Sanal ortamda kumara sürüklenen bilinçsiz tüketicilerin hesabına başlangıçta, ücretsiz bir miktar para bonus olarak yükleniyor. İlk başlarda kazanması sağlanarak 'güven' oluşturuluyor. Yetkili kurumlar, bu kumar çetelerinin faaliyetine etkili bir önlem almıyor. Bu sitelerin birçoğu kredi kartı ile de işlem yapmakta. Manisa'dan beni arayan bir genç, part-time çalıştığını aylık net kazancının 400 lira olduğunu söyledi. Buna karşılık kredi kartı kullanmak suretiyle yaklaşık 60 bin liralık borca girmiş."

"BİR BANKA, MÜŞTERİYİ UYARDI"

Ağaoğlu adının paylaşılmasını istemediği kişinin kendisine "Benim bu duruma düşmemden aslında bankalar da sorumlu. Çünkü Kredi Kartları Kanununa göre bir gerçek kişiye tanınabilecek kredi kartı limiti o kişinin aylık net gelirinin 4 katını aşamaz hükmüne karşılık bana 60 bin liraya varan limitler tanınmış. Üstelik bana verilmiş bulunan 5 ayrı bankaya ait bu kredi kartlarıyla kumar oynatan sitelere girdiğimde bankanın birisi o sitenin illegal olduğu mesajı gönderip, harcama yapılmasına izin verilmiyordu. Diğer bankalar bunu yapmadı" dediğini anlattı.

" 'CEZA ALIRIZ' KORKUSU VAR "

Ağaoğlu açıklamasının devamında "Aile ve arkadaş çevresine rezil olmak korkusu yanında kumar oynatmak gibi, oynamak da suç sayıldığından mağdur vatandaşlar kendilerinin de ceza alacağı endişesiyle şikâyet etmekten kaçınıyor. Bu durum kumar çetelerinin işini kolaylaştırıyor. Cumhuriyet savcıları, Reklam Kurulu, BTK, TİB, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordineli bir çalışmayla failleri tespit etmeli ve yargı önüne çıkarmalı. Çünkü kumar çeteleri hem kumar oynatmakta, hem de profesyonel hilelerle nitelikli dolandırıcılık yapmaktadırlar. Tüketiciler de asla bu tür oyunlara aldanmamalı, uzak durmalıdırlar" şeklinde konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Kumar ve bahis sitelerindeki dolandırıcılık ile yakından ilgilenen isimlerden Av. İlker Atamer ise, konu ile ilgili yazısında şu hususlara dikkat çekiyor:

*Yasadışı bahis ve kumar sitelerinde açık adres ve kontak bilgisi yok

*Bu siteyi kuranlar alan adı ve kimin adına alındığına ilişkin bilgileri gizliyor.

*Delil vermemek için, tuzağa düşürdükleri ile e-posta üzerinden değil, sitedeki chat programları ile iletişim kuruyor.

*Gerçek isimlerini hiçbir zaman kullanmıyorlar

*Üyelerden para tahsilatını kendi hesapları üzerinden yapmıyor

*Site için yatırılacak paraları başkaları üzerinden alıyor

*Yurt içinde bulunmalarına rağmen, yurt dışındaymış izlenimi oluşturuyorlar

