Sanal Gerçeklikten Gerçek Yangına...

Frankfurt havaalanında bir uçuş simülatörü, alev alması ve 16 milyon avroluk hasara yol açmasının ardından bir gerçek hayat kazasına dönüştü.



Pilotların acil durumlarda tepkilerini çalışmaları için kurulmuş olan sanal gerçeklik makinesi, Condor firmasının binasında Perşembe günü alev aldı. Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin haberine göre Frankfurt Uluslararası Havaalanı'nda yer alan ofis binasındaki 200 civarı kişinin hızlı bir şekilde binayı terk etmeleri gerekti. Alman polisinin söylediğine göre "bu kazanın sebebi büyük olasılıkla bir teknik hata idi."



DW'nin söylediğine göre itfaiye ekipleri yangını 45 dakikada söndürmeyi başardılar ve sadece bir kişi, duman solumuş olması sebebiyle hastaneye kaldırıldı...