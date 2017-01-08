Sanal Gerçeklik ile Eğitime Nasıl Katkı Sağlanabilir?

Smarttek Genel Müdürü Sami Kayalı, sanal gerçeklik ile eğitime nasıl katkı sağlanabileceğini Wise TV'ye anlattı.



Kayalı, "Sanal gerçeklik aslında görsel eğitim olduğundan dersleri tamamen sanal gerçeklikle yaptırmak yanlış. Dersin bir bölümünü sanal gerçekliği kullanarak anlatımı destekleyen bir araç olabilir. Sanal gerçeklik görsel olduğundan dolayı çalışmalar şunu gösteriyor görsel eğitim normal eğitime göre %60 daha kalıcı oluyor. O yüzden sanal gerçeklik bu kalıcılığın bir parçası olabilir" dedi.