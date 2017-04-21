Sanal Gerçeklik Gözlüklerinde Gerçek Dokunma Hissi Devri Başlıyor

Sanal gerçeklik gözlükleri alanında teknolojinin sunduğu imkanlar çerçevesinde oldukça önemli gelişmeler kaydeden teknoloji dünyası, geliştirdiği yeni projeyle işleri daha ileri bir boyuta taşıyarak, olmayan nesneleri hissetmenizi sağlayan bir deneyim yaşamanıza imkan tanıyor.



Fiziksel terapilerde gerçekleştirilen transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonlarında (TENS) bulunan ve kasların hareketlerini uyarmak için deri üstünden elektrik gönderme mantığıyla çalışan bu sistem, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla kullanıcılara duvara çarpma, ağır bir nesneyi kaldırma ya da nesneleri itme hissini yaşatmayı vadediyor.