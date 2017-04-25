Sanal Değil Gerçek Oyun Oynadılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Sokak Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.



Sokak Oyunları Şenliği, hızla gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş eski sokak oyunlarını araştırıp yaşatılmasını sağlamak maksadıyla bu yıl 11. kez gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'nca, Bursa Kent Müzesi organizasyonu ile gerçekleştirilen şenlik, bu yıl 3. kez 'ulusal' boyutta hazırlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Sokak Oyunları Şenliği'ne katılarak çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Çocuklarla yakan top oynayan Başkan Altepe, sokak oyunlarının çocuklar için önemine değindiği konuşmasında, "Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız, geleceğimizdir. Bizler sokak oyunlarının keyfini çıkardık ama bugünün çocukları gelişen teknoloji yüzünden sokak oyunlarından daha uzak büyüyorlar. Teknolojiyle birlikte yaşam koşulları sürekli değişiyor. Sokak oyunları günümüzde yerini akıllı telefonlara bıraktı. Çocuklarımızın sokak oyunları keyfini yaşamaları, takım ruhu edinebilmeleri, birlik ve beraberlikle hareket edebilmeleri, sosyal iletişimlerinin kuvvetlenmesi gibi önemli hedeflerle bu yıl 11. kez 'Sokak Oyunları Şenliği'mizi gerçekleştirdik. Şenlikle sokak oyunlarını tekrar gündeme taşıyoruz. Bu durum çocuklar arasındaki sosyal iletişime de katkı sağlıyor" diye konuştu.



Başkan Altepe, Bursa'nın yanı sıra Ağrı, Mersin, Düzce, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Yozgat'taki okullardan 70 öğrencinin geldiği şenlikte, Bursa'daki öğrencilerle birlikte toplam 17 okuldan 1300 öğrencinin sokak oyunlarını keşfettiğini sözlerine ekledi.



Şenlik kortejle başladı



Müzeciliği eğitim faaliyetleriyle harmanlayan Bursa Kent Müzesi'nin en önemli projelerinden biri olan ve 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen 'Sokak Oyunları Şenliği, bu yıl, Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen çocuklarla toplam 1300 çocuğu Bursa Atatürk Stadı Meydanı'nda bir araya getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlik, Kültürpark eski Nikah Dairesi Kapısı önünden çocukların eğlenceli kortejiyle başladı. Kortejde, dünyayı oyunla yorumlayan dövizler taşıyan çocukların yürüyüşüne çocuk bando takımı da eşlik etti. Sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarla yürüyüşe renk katan çocuklar, etkinlikte ip çevirme, samıdık, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynadı, çocuk olmanın keyfini doyasıya yaşadı.



Misafir öğrenciler, ayrıca Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin müzeleri ile tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Göç Müzesi, Enerji Müzesi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkez (BTM) ile Kapalı Çarşı, Koza Han, Yeşil Cami ve Ulu Cami'yi ziyaret edip Uludağ'ı da görme fırsatı buldu. - BURSA