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Sanal Bebekler Geri Geliyor!
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Sanal Bebekler Geri Geliyor!

90'lı yılların ikonik oyuncağı sanal bebekler 2017'de tekrar evlerimize gelecek.

Sanal Bebekler Geri Geliyor!

90'lı yılların ikonik oyuncağı sanal bebekler 2017'de tekrar evlerimize gelecek.

Son zamanlarda 90'lı yıllarda kullandığımız ikonik eşyalara geri dönüş modası almış başını giderken, son hamle de sanal bebeklerden geldi. Nokia 3310'un geri dönüşü ile başlayan akım oyuncak sektörüne de sıçradı.

Mattel, Hasbro ve LEGO'dan sonra dünyanın en büyük oyuncak firması olan Bandai, 1996 yılında oyuncak sektörüne sanal bebekleri kazandırmıştı. Yıllar sonra firma Tamagotchi, yani sanal bebekleri tekrar pazara sürdü. 6 farklı karakter ile internet üzerinden satışa sunulan sanal bebekler, 90'lı yıllarda çocuk olmanın en belirgin özelliklerinden biri.

Şimdilik Japon marketinde bulunan sanal bebeklerin daha sonra dünyanın farklı yerlerinde satışa çıkarılacağı söyleniyor. Amazon'un Japon sitesinde 1.900 yen, yani yaklaşık 17 dolar olarak satışa çıkan sanal bebekler, nostalji akımına renk kattı.

Kaynak: Ontrava.com

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