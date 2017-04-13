Sana Artık Ahmet Erhan Diyorlar." Mert Can Fırat

Söyleşi : "Sana artık Ahmet Erhan Diyorlar"Hayatını da şiirini de kendisi olarak yaşayıp yazan şair Ahmet Erhan üzerine Mert Can Fırat'ın sunumuyla gerçekleşecek söyleşi 70 kuşağının bu önemli şairinin hayatına, üretimlerine, şiirine, Akdeniz'den Ankara'ya uzanan hikayesine yakından...

Sana Artık Ahmet Erhan Diyorlar.

Söyleşi : "Sana artık Ahmet Erhan Diyorlar"

Hayatını da şiirini de kendisi olarak yaşayıp yazan şair Ahmet Erhan üzerine Mert Can Fırat'ın sunumuyla gerçekleşecek söyleşi 70 kuşağının bu önemli şairinin hayatına, üretimlerine, şiirine, Akdeniz'den Ankara'ya uzanan hikayesine yakından bakmayı amaçlıyor. Etkinlik kendine dünyada bir acı kök tadı bulmuş, kendine özgü diliyle şiirini özel kılan Ahmet Erhan'ı tanımak, üzerine düşünmek, şiirini paylaşmak, ondan kalan soruları derinleştirmek için izini sürmek isteyen tüm göçebelere açık…

Detaylar :

İl : Çanakkale

İlce : Merkez

Mekan : Ece Ayhan Evi

Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Kategori : "Sana Artık Ahmet Erhan Diyorlar." Mert Can Fırat

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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