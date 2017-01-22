San Francisco'da Trump Karşıtı Gösteri

SAN ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesini protesto edenler, devir teslim töreninden sonra da gösterilerine devam ediyor.



California eyaletindeki San Francisco kentinde "Kadınların Yürüyüşü" adı altında düzenlenen protestoya 50 binden fazla her yaştan kadın katıldı. Gösteride San Francisco Belediyesi önüne sahne kurularak konuşmalar yapıldı, gönüllüler konser verdi.



Yürüyüş, kentin ana caddesinde yağmura rağmen yapıldı. Protestolar nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.



Kalabalığın ön saflarında yerini alan Nancy Bronstein, "Buradayım çünkü Trump'ı desteklemiyorum. Onun yapmak istediklerini desteklemiyorum." dedi.



San Francisco'nun karşısında bulunan Oakland kentinde düzenlenen Trump karşıtı kadın yürüyüşüne de yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı bildirildi.



İlk başlarda çok az sayıyla başlayan "Kadınların Yürüyüşü" protestolarına ülke genelinde katılımın bir milyona yaklaştığı belirtiliyor.