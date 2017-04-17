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San Diego'da Kazanan Muroya
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San Diego'da Kazanan Muroya

Red Bull Air Race'de sezonun ikinci ayağı San Diego'da mutlu sona ulaşan isim Japon pilot Yoshihide Muroya oldu.

San Diego'da Kazanan Muroya

Red Bull Air Race'de sezonun ikinci ayağı San Diego'da mutlu sona ulaşan isim Japon pilot Yoshihide Muroya oldu.

Kaynak: Dunya.com

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