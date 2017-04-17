San Diego'da Kazanan Muroya
Red Bull Air Race'de sezonun ikinci ayağı San Diego'da mutlu sona ulaşan isim Japon pilot Yoshihide Muroya oldu.
Red Bull Air Race'de sezonun ikinci ayağı San Diego'da mutlu sona ulaşan isim Japon pilot Yoshihide Muroya oldu.
Kaynak: Dunya.com
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