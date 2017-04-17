San Diego'da Kazanan Muroya

Red Bull Air Race'de sezonun ikinci ayağı San Diego'da mutlu sona ulaşan isim Japon pilot Yoshihide Muroya oldu. En büyük rakipleri Sonka ve Dolderer üst üste hatalar yapınca fırsatı iyi değerlendiren Muroya, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yüzbinlerce kişinin canlı olarak takip ettiği organizasyonda Peter Podlunsek büyük bir sürpriz yaptı ve ikinci sırayı kaptı. Sezonun favorilerinden Matthias Dolderer ise bitiş çizgisini üçüncü bitirdi.



Dünyanın en 'çılgın' pilotlarının sahne aldığı Red Bull Air Race'de heyecan iki aylık bir aranın ardından sona erdi, ABD'nin San Diego şehrindeki yarış nefes kesti. Yüzbinlerce izleyicinin yerinden takip ettiği mücadelede bu kez sürpriz sonuçlar çıktı. Favorilerden Martin Sonka ve Matthias Dolderer üst üste hatalar yapınca Japon pilot Yoshihide Muroya zirveyi kaptı. Abu Dabi'de son sırada kalmasına karşın ABD'de vites yükselten Peter Podlunsek de ikinci olarak 'Ben de buradayım' mesajını verdi. Şampiyonluk adaylarından Dolderer ise podyumun son basamağına çıktı.



Yarışın ardından yaptığı açıklamada Muroya çok mutlu olduğunu ifade etti. Aylardır bu yarışa hazırlandığını belirten Japon pilot, "Uygulamaya çalıştığımız taktiklerde bu kez çok iyiydik. Şimdi ülkemde, Japonya'da yapılacak yarışa konsantre olacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



San Diego'da ortaya çıkan sürpriz sonuçlara rağmen genel klasmanda Martin Sonka liderlik koltuğunu bırakmadı. 21 puanlı Çek pilotu, 16 puanla Dolderer takip etti. Muroya ise son zaferiyle kendisine 15 puanla üçüncü sırada yer buldu.



Organizasyonun sonraki ayağı 3-4 Haziran'da Japonya'nın Chiba şehrinde olacak. - İSTANBUL