San Diego'da Havuz Partisi Kana Bulandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, lüks apartman dairelerinin bulunduğu bir semtte düzenlenen havuz başı partisi kana bulandı.



Havuz başında doğum günü kutlayan kişilerin üzerine ateş açılması sonucu bir kadın öldü, 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 49 yaşındaki beyaz erkek Peter Selis, olay yerine gelen polisler tarafından vurularak öldürüldü. California Üniversitesi San Diego Yerleşkesi yakınlarında yerel saatle dün akşam meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Fotoğraflı)



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Olay yerinden kaçan insanlar



Polisin saldırgana silahlı müdahalesi - York