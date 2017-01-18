Samulaş Türkiye Nüfusundan Fazla İnsanı Taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş., vermiş olduğu 'hafif raylı sistem' hizmeti ile Samsun'da 6 yılı aşkın sürede 101 milyon 472 bin 771 kişiyi taşıdı.



Samsun'da, 10 Ekim 2010 tarihinde ilk seferini yapan hafif raylı sistem her yıl artan yolcu sayısıyla dikkati çekerken, Samsunluları güvenli ve konforlu toplu taşımacılık ile buluşturmaya devam ediyor.



SAMULAŞ, hafif raylı sistem araçları ile 2015 yılında 17 milyon 472 bin 997 kişi taşırken, 132 bin 922 sefer gerçekleştirdi, 2 milyon 180 bin 178 kilometre yol kat etti. 2016 yılı sonunda 2 katına çıkan hafif raylı sistem hat uzunluğu ile Belediyeevleri, Organize Sanayi Bölgesi ve Tekkeköy ilçesi sakinleri de güvenli ve konforlu toplu taşımacılık ile tanıştı.



Tramvay hattında, hafta içi ortalama 60 binin üzerinde vatandaşa hizmet verdiklerini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, "2016 yılında yıl geneli ortalama göz önünde bulundurulduğunda günlük 49 bin 868 kişiye hizmet verildi. Yine aynı yıl yolcu sayısı yüzde 4 artarak 18 milyon 201 bin 659 kişiye ulaştı. Hafif raylı sistem araçları 2 milyon 513 bin 208 kilometre kat ederken, 130 bin 065 sefer gerçekleştirdi" dedi.



Tramvayın hizmete girdiği tarihten bu yana hafif raylı sistem araçlarıyla 101 milyon 472 bin 771 vatandaşımı taşıdıklarını belirten Kadir Gürkan, "SAMULAŞ A.Ş. hafif raylı sistem araçları kent içi toplu taşımacılığa başladığı günden bu yana toplam 12 milyon 476 bin 606 kilometre yol kat etti. Eğer raylı sistem ile değil lastik tekerlekli otobüslerle bu mesafede bu miktarda yolcu taşınmak istense toplamda 4 milyon 990 bin 643 litre motorin harcamak zorunda kalıp çevreye 6 milyon 238 bin 303 gram (6,24 ton) karbonmonoksit salınacaktı. Ayrıca raylı sistem, bugüne kadar yapmış olduğu 737 bin 770 sefer ile dünyanın çevresini yaklaşık olarak 312 kez dolaşmış, dünyadan aya 17 kez gidip gelmiş, ülkemizin çevresini de bin 159 kez dolaşmıştır" diye konuştu.



Ring, ekspres, teleferik ve otopark hizmetleri



Raylı sistem hattı hizmetinin yanı sıra 'ring, ekspres, teleferik ve otopark' hizmetleri hakkında da bilgiler veren Kadir Gürkan, "2015 yılı sonuna kadar tüm hizmet alanlarında toplam 92 milyon 792 bin 320 kişiye hizmet verilirken, 2016 yılı sonunda hizmet verilen toplam kişi sayısı yüzde 24 artışla 114 milyon 792 320 oldu. Ring ve ekspres hizmetlerinde 2015 yılında toplam 2 milyon 527 bin 663 kişi taşınırken bu sayı 2016 yılında yüzde 9 artışla 2 milyon 760 bin 353 kişiye yükseldi. Teleferikte ise 2015 yılında hizmet verilen kişi sayısı 387 bin 316 kişiden yüzde 4 artışla 404 bin 936 kişiye yükseldi" şeklinde konuştu.



Kadir Gürkan, 2014 yılında raylı sistem istasyonlarında hizmet vermeye başlayan 'otomatik Samkart yükleme satış cihazları' ile ilgili olarak da, "Bu cihazlarımız 2014 yılı, 2015 yılı ve 2016 yılı 10'uncu ayına kadar günlük ortalama 6 bin kişiye hizmet verirken, 2016 yılı son 3 ayında bu sayı kendini 2'ye katlayarak günde ortalama 18 bin kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı. - SAMSUN