Samulaş Engelleri Kaldırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. ve Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) işbirliğiyle raylı sistem araçları, raylı sistem hattı, otobüsler ve otobüs duraklarının engelliler açısından erişiminin değerlendirilmesi için saha çalışması yapıldı.



Birçok konuda öncü olarak farkındalık projeleri ile her zaman adını duyuran ve Türkiye' de ilk defa bir işletmenin engellilerin erişiminin değerlendirildiği saha çalışmasına Samsun Engelliler Federasyonu tarafından görevlendirilen Samsun Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Emine Demirel, Samsun İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bülent Sözer, Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızrak, Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Köroğlu ile birlikte Samsun Büyükşehir SAMULAŞ A.Ş.'de görev yapan Şehir Plancısı Sevdenur Akdoğan, İnşaat Mühendisi Ali Samet Ayvaz, İSG Uzmanı Emre Dede ve Ar-Ge Biriminde görevli Cihan Pehlevan katıldı.



Saha çalışması kapsamında hafif raylı sistem istasyonları giriş ve çıkışları, tramvayların biniş ve iniş noktaları, tramvay içi bildirimler, otobüs duraklarına erişim ve otobüs kullanımı konusunda yapılan kontrol ve analizleri içeren teknik rapor hazırlanarak dört farklı engelli grubunun toplu taşıma erişilebilirliğinin arttırılması amaçlandı.



Türkiye'de ilk



Konu ile ilgili açıklama yapan SAMEF Başkanı Mehmet Akbulut, "Türkiye'de engelli kişi sayısının tüm nüfusa oranı yüzde 12 iken, Samsun'u göz önünde bulundurduğumuzda ilimizde yaşayanların yüzde 14'ü engellidir. Türkiye'de ilk defa Samsun'da yapılan böyle bir çalışmada federasyon olarak yer almaktan son derece mutluyuz, umarız diğer illerde de bu tür çalışmalar yapılır. Dört farklı engel grubunu kapsayacak şekilde planlanan saha çalışmasında engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak dokunuşlara ihtiyaç duyulan noktaların belirlenerek aksaklıkların giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir projede bizimle birlikte olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Samulaş A.Ş yetkilileri ile çalışanlarına ve saha çalışmasında görev alan derneklerimizin üye ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.



"3702 Samkart kullanan engelli vatandaşımız var"



Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı ve Samulaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan ise, "Samsun'da kent içi toplu taşımada 3702 Samkart kullanan engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın kent içerisinde toplu taşımadan üst düzeyde istifade edebilmeleri için gayret içinde bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu saha çalışması sonucunda karşımıza çıkacak teknik raporun değerlendirilerek 2017 yılı programı çerçevesinde hayata geçirilmesi hususunda planlamamızı yapacağız" diye konuştu. - SAMSUN