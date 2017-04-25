Samsunsporlu Futbolcuya Doğum Günü Sürprizi

Samsunspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Kenan Karışık'a doğum günü sürprizi yapıldı.



Samsunpor'a devre arasında transfer olan Bosna-Hersek Sjenica doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Karışık için futbolcu arkadaşları tarafından Nuri Asan Spor Tesisleri'nde doğum günü kutlaması düzenlendi. Samsunsporlu futbolcular, 30 yaşına giren Kenan Karışık'a üzerinde "İyi ki doğdun Kenan" yazılı Samsunspor armalı pasta sürprizi yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu, yapılan bu jestin ardından pastanın üstündeki mumları üfledi.



Kenan Karışık devre arasında transfer olduğu Samsunspor'da bu zamana kadar oynadığı 12 maçın 11'inde 90 dakika forma giydi, 1 maçta ise 85 dakika sahada kaldı. - SAMSUN