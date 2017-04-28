Samsunsporlu futbolculardan eşek şakası

Futbolculardan kulüp personeline ilginç şaka



SAMSUN - Samsunsporlu futbolcular, bir kulüp personeline eşek şakası yaptı. Topa vurduğunu zanneden kulüp personelinin kafa attığı yumurta kafasında patladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bugün saat 18.00'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor maçı hazırlıklarını dün tamamlayan Samsunspor'da antrenman sonrasında neşeli dakikalar yaşandı. Futbolcularla pinpon topunu kafa vuruşuyla ufak bir huninin deliğine sokmaya çalışan Metin adındaki kulüp personeline topu deliğe sokması karşılığında 200 lira vereceklerini söylüyorlar. Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç da personele nasıl vuracağını tarif ediyor.

Samsunspor Kalecisi Furkan Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde birkaç denemeden sonra topu delikten içeri sokamayan kulüp personeli, en sonunda pinpon topuna vurduğunu zannedip futbolcunun attığı yumurtaya kafa atıyor. Yumurta, kulüp personelinin kafasında parçalanınca futbolcular kahkahalara boğuluyor.

Daha sonrasında konuşan kulüp personeli, "Beni omlete çevirdiniz" diyerek futbolculara sitem ediyor.