Samsunspor Yeni Stadını Basına Tanıttı

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik 19 Mayıs Stadı'nı basın mensuplarına tanıttı.



Stat hakkında bilgi veren Tutu, "Yeni stat, locaları, alışveriş merkezi ve 33 bin 919 kişilik kapasitesi ile Samsunspor'a ekonomik olarak büyük katkısı olacak. Statta belki Bandırmaspor maçını oynayabiliriz. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz ama asıl hedefimiz maçlarımızı gelecek sezon burada oynamak." dedi.



Samsunspor'un ekonomik sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Tutu, şunları kaydetti:



"Göreve geleli tam 2,5 yıl oldu. Borcun 67 milyon lira ile 69 milyon lira arasında olduğu gerçeği karşımıza çıktı. Rakam hem artan kur hem avukat hem de dava paralarının eklenmesiyle sürekli değişiklik gösteriyordu. Zor bir yükün altına her şeyi göğüsleyerek girdik. Öyle borçlar çıktı ki karşımıza, biz de şaşırdık. YEDAŞ'a elektrik, Gençlik ve Spor Bakanlığına stat kirası borcu çıktı. Eski başkan Kazım Yılmaz, görev süresince takıma 13 milyon 500 bin lira borç verdi. Bunun 10 milyon lirasını ödediğimiz halde aradaki kur farkı nedeniyle kendisine hala 13 milyon lira borcumuz var ancak birçok konuyu çözdük. Şu anda TFF 1. Lig standartlarıyla bile borçlarımız ödenebilir hale geldi."



"Sezon sonunu hocamızla oturur konuşuruz"



Kulübün borcunu 48 milyon liraya düşürdüklerini bildiren Tutu, "Bu yıl 24 milyon lira ödeme yaptık. Bunun sadece 17 milyon lirası geçmiş döneme ait. Toplamda 28 milyon lira olan eski oyuncu alacaklarını 8 milyon liraya kadar düşürdük. Bu ödemelerde Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, Vali İbrahim Şahin ve diğer destekçilerimizin katkısı çok büyük." diye konuştu.



Kulüpte yönetim ile teknik kadro arasında sorun bulunduğu iddialarına değinen Tutu, her takımda aile arasında sıkıntılar olabileceğini dile getirdi.



Başkanlığı süresince takımımın başında antrenör varken başka bir antrenörle telefonda bile görüşmediğini belirten Tutu, "Takımın başında güvendiğim, inandığım bir isim varken neden böyle bir şey yapayım? Bizim büyütülecek sorunlarımız yok. Bizim sorunlarımız her kulüpte olacak şeyler. Osman Özköylü ligimizin en iyi hocalarından birisi. Hocamızla 2,5 yıllık sözleşme var. Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sezon sonunu hocamızla oturur konuşuruz. Ne yapılması gerekiyorsa da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



"Samsunspor önümüzdeki şampiyonluğa oynayacaktır"



Tutu, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaklaşık 3 milyon lira civarındaki borçları nedeniyle transfer tahtasının kapanmış olabileceğini anlatarak, "Gelecek sezon başında yaklaşık 3 milyon lira civarında bir dosya önümüze çıkabilir. Bunun kaygısı var ama ortada henüz bir şey yok. Bu da çok büyük bir sorun teşkil etmez. Samsunspor, hocasından alacağı raporla transferler yapacak ve şampiyonluğa oynayacak takım oluşturacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Samsunspor önümüzdeki sezon yeni stadı, güçlü kadrosuyla şampiyonluğa oynayacaktır." şeklinde konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk de Samsunspor'un yeni stadının hem mimarisi hem de içindeki yaşam alanlarıyla Türkiye'de yapılan diğer statlardan farklı olduğunu, tamamlandığında muhteşem bir eserin ortaya çıkacağını söyledi.