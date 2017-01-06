Samsunspor'un Transfer Atağı 10 Ocak'ta Olacak

SAMSUNSPOR resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfere engel toplam 31 adet futbolcu borcu dosyasının yeniden yapılandırıldığını, 10 Ocak Salı günü anlaşma gereği maddi yükümlülüklerin yerine getirildiğinde sözleşmelerin devreye gireceğini ve transfer yasağının sona ereceğini duyurdu.



TFF 1'inci lig takımlarından Samsunspor'da sorun haline gelen transfer tahtasıyla ilgili son açıklama kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Samsunspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada transfer tahtasıyla yasağın 10 Ocak Salı günü maddi yükümlülükler yerine getirildiğinde sona ereceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Geçtiğimiz sezon infaz olan bu yasaktan sonra içerisinde bulunduğumuz 2016-2017 sezonu ara transferinde bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Transfere Engel Futbolcu Borçları nedeni ile transferimizi yasaklamıştı. Bu sebeplerle kulübümüz iki sezondur transfer yapamamıştı. Gelinen noktada TFF'de bulunan Transfere Engel toplam 31 adet Futbolcu Borcu dosyası yeniden yapılandırılmıştır. Alacaklı taraflarca hazırlanan sözleşmeler tarafımızca kabul edilerek imzalanmıştır. 10 Ocak 2017 Salı günü anlaşma gereği maddi yükümlülüklerimiz yerine getirildiğinde sözleşmeler devreye girecek ve transfer yasağımız sona erecektir. Bu zor süreci bu güne getirmek için yardım ve anlayışlarını gördüğümüz futbolculara ve avukatlarına teşekkür ederiz. İyi bir Samsunlu olan Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç ise bu süreçte her zaman hem yanımızda olmuş, hem de destekçimiz ve yol göstericimiz olmuştur. Sayın Bakanımıza kulübümüz ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunarız." - Samsun