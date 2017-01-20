Samsunspor'un Futbol Şehitleri Anıldı

SAMSUNSPOR kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 28'inci yıldönümünde program düzenlendi. Programda, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin bulunudğu dev aifiş asıldı.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Kazanın 28'inci yıldönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsunspor işbirilğinde, 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' projesi kapsamında kentteki bir AVM'de anma programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Samsunspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarları ile ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.



Mehmet Akif Ersoy ve Gazipaşa ilkokulları ile Ticaret ve Sanayi, Gazi ve Kılıçarslan ortaokullarından gelen yaklaşık bin öğrenci, üzerlerinde Samsunspor formaları ve bayrakları ile içine misket ve taş doldukdukları kırmızı beyaz renkteki küçük pet şişilerle katıldı. Öğrenciler ellerindeki pet şişileri sallayıp ritim tutarak Samsunspor için tezahüratta bulundu.



AVM içine, kazada hayatı kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı dev afiş ile '20 Ocak 1989 Unutmadık, unutmayacağız' yazan afişler asıldı. Programda iki opera sanatçısı tarafından 'Hasretinle yandı gönlüm' şarkısı seslendirildi.



Program, projede emeği geçen idarecilere ve öğretmenlere imzalı Samsunspor formalarının verilmesinin ardından sona erdi.



- Samsun