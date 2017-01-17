Samsunspor'un 5 Yeni Transferi İdmanda

Samsunspor'un anlaşmaya vardığı 3'ü yabancı 5 futbolcu, bugün takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.



Samsunspor devre arası transfer sezonunda imza attırdığı 5 futbolcu haricinde 5 futbolcuyla daha anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı takımın bugünkü antrenmanına anlaşma sağlanan Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Eldin Adilovic katıldı. Anlaşma sağlanan yeni oyunculardan Adilovic, takımla beraber çalışmalara katılırken, diğer 4 futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanı başkan Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.



Antrenman sonrasında yeni transferler hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, "Bugün de 5 futbolcuyla anlaştık. Daha resmi imzalar atılmadı. Sağlık kontrolünden geçecekler. O yüzden takımın içine girmiyorlar. Yarın sözleşme imzaladıktan sonra takımla beraber çalışmaya başlayacaklar. İnşallah bundan sonraki süreçte bizimle beraber olacaklar. Adilovic'in takıma katılacağı belliydi zaten. Bugün Jeroen Lumu, Kevin Brands, Burak Solakel ve Erkam Reşmen aramıza katıldı. Eksik bölgelerimizi güçlendirmemiz gerekiyordu. Sayı anlamında defans ve hücum anlamında bu transferlerle birlikte güçlenmiş olduk. Bundan sonraki süreçte 1 ya da 2 transfer daha yapabiliriz" dedi.



"Chibuike'nin gelmemesi karakterini gösterir, karakteri doğru olsaydı burada olurdu"



Chibuike'nin 2 kez uçak biletini yakmasına sinirlenen ve gelmemesinin daha hayırlı olduğunu belirten Özköylü, "Chibuike olmayacak gibi gözüküyor. Öyle bir oyuncunun da olmaması hayırlıdır. Çünkü 2 defa uçak bileti alınıp da 2 defa uçağa binmeyen adamdan hayır gelmez. Kimseye muhtaç değiliz. Öyle bir oyuncunun buraya gelmesi sağlıklı değilmiş ki Allah nasip etmedi. Maalesef bu transfer dönemlerinde öyle şeyler dönüyor ki oyuncuyla anlaşılıyor ama bir sürü farklı menajerler araya giriyor. Oyuncunun aklını karıştırıyorlar. Oyuncu gelmekten vazgeçiyor. Kimseyi buraya zorla getirmiyoruz. Anlaşılıyor, alacağı para belirleniyor. Bileti alınıyor. Gelmiyorsa da kendisi bilir. Kimseye bağımlı bir kulüp değiliz. O olmaz başkası olur. O gelmedi başkası geldi. Çok da sorun değil. Zaten kendisi karakterini ortaya koydu. Doğru bir karakteri olsaydı bugün burada olurdu. 2 defa kendisine alınan uçak biletini yaktı" diye konuştu.



Kırmızı-beyazlıların yarın 5 yeni transfere imza töreni yapması bekleniyor. - SAMSUN