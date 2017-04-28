Samsunspor-Ümraniyespor: 2-2
STAT: 19 MayısHAKEMLER : Barış Şimşek (xx), Serdar Diyadin (xx), Sezgin Çakır (xx)SAMSUNSPOR: Muyters (xx), Ndiye (xx), Murat (xx) (Dk. 76 Canberk xx), Gökay (xx), Mustafa (xxx), Vedat (xx) (Dk. 68 Göksu x), Hasan (x), Kevin (x) (Dk .
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER : Barış Şimşek (xx), Serdar Diyadin (xx), Sezgin Çakır (xx)
SAMSUNSPOR: Muyters (xx), Ndiye (xx), Murat (xx) (Dk. 76 Canberk xx), Gökay (xx), Mustafa (xxx), Vedat (xx) (Dk. 68 Göksu x), Hasan (x), Kevin (x) (Dk . 60 Halil İbrahim x) Abdulkerim (xxx), Kone (xx), Erkam (xx),
ÜMRANİYESPOR: Burak (x), Bulut (xx) (Dk. 46 Salifu x), Bahadır (xx) (Dk 80 Tarık x), Serdar (x) (Dk. 66 Samet xx), İbrahim (x), Mehmet (x), Oğuz (xx), Otoo (x), Leo Steve(x), Merthan(x), Erol (xx)
GOLLER: Dk. 11 Leo Steve A'beka, Dk. 85 İbrahim (Ümraniyespor) – Dk. 79 Abdulkerim, Dk 84. Göksu (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Kevin, Vedat, Gökay, Mustafa, Hasan, Kone (Samsunspor) – Bulut, Bahadır (Ümraniyespor)
TFF 1'nci Lig'de Samsunspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı.
8'inci dakikada serbest vuruş kullanan Vedat'ın ortasında topa yükselen Murat'ın kafa vuruşunu kaleci Burak son anda dışarı çıkarttı.
11'inci dakikada sol kanattan Bahadır'ın ortasında topla buluşan Loe Steve'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.0-1
14'üncü dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Leo Steve'nin sert şutu kaleci Muyters son anda kurtardı.
33'üncü dakikada topla buluşan Serdar'ın şutu yan direğe çarparak auta çıktı.
57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Kone'nin kalenin yanından şutu auta çıktı.
69'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samet'in şutu auta çıktı.
79'uncu dakikada Mustafa Sevgi'nin ceza sahası içine doğru kullandığı taç sonrası yaşanan karambolde topla buluşan Abdulkerim'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
84'üncü dakikada Mustafa'ın ortasında topla buluşan Göksu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
86'ncı dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında İbrahim skoru 2-2 yapan golü attı.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
- Samsun