Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü: "Rehavete Girmeyeceğiz"

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktürü Osman Özköylü, önlerinde 7 kritik maçları olduğunu belirtti, "Puan avantajımıza rağmen teknik heyet ve oyuncular olarak rehavet içinde olmayacağız" dedi.



Osman Özköylü, 19 Nisan Çarşamba günü karşılacakları Manisaspor karşılaşmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bıçak sırtı maçlar oynuyoruz. Henüz rahat bir nefes almış durumda değiliz. Lig tüm sertliği ile devam ediyor" diye konuştu. 1'nci lig takımlarından Samsunspor teknik direktörü Osman Özköylü, çarşamba günü saat 18.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılacakları Manisaspor konusuunda da şunları söyledi:



"Oyuncularımızın iyi niyetli mücadelesi ile iyi futbol, iyi mücadele ve güzel sonuçlarla bugünlere geldik. Her rakibimizin bir hedefi var. Bu hafta oynayacağımız Manisaspor ve ardından deplasmanda karşılaşacağımız Elazığspor direk rakibimiz. Onlar da kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Sonrasında oynayacağımız, Eskişehirspor, Ümraniyespor, Giresunspor gibi takımlar da ya şampiyonluğa ya da play offa oynuyor. İki maç kaybettiğiniz de başladığınız noktaya geri dönersiniz. Her zaman aynı ciddiyetle oynamalıyız. Henüz tehlikeli bölgeden sıyrılmış değiliz. Rahat bir nefes almış durumda değiliz."



Osman Özköylü, yönetimin Hüseyin Kalpar'la görüştüğü iddiaları konusunda da şunları söyledi:



"Üzüldüm, çünkü böylesine başarılı bir takım varken, bu tür şeylerin yazılması üzücü. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Hangi şartlarda göreve geldiğimi, kelleyi koltuğa alıp gelmiş biriyim. geldiğimiz ortada. Bunun doğru olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir şey de varsa buna gülerim. Buraya uzun vadeli sözleşme yaparak kalıcı ve büyük başarılar elde etmek için imza attım. Ama Türkçemiz de güzel bir atasözü vardır; 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diye. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak beni üzdü."



- Samsun