Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü: "İstifaya Davete Üzüldüm"

SAMSUNSPOR teknik direktörü Osman Özköylü, yenildikleri Elazığspor maçından sonra sezon sonunda görevinden ayrılma kararı alarak bunu açıkladığını belirtti, "Ben bu kulübe ve şehre sevgim nedeniyle buraya gelmiştim" dedi.



Daha önce oynardıkları Manisaspor maçından sonra taraftarlarının kendisini istifaya davet ettiğini belirten Osman Özköylü, bunun kendisini çok üzüp yaraladığını anlatırken şunları söyledi:



"3-5 tane taraftarın tepkisini, tüm taraftara mal edemem. Bizi çok seven ve inan insan sayısının binlerce olduğunu biliyorum. Bu kulübe geldiğimde bana, (Transfer yasağı olan ve elinde hiç bir oyuncusu olmayan kulübü gidilir mi, kendini bitireceksin, kariyerini bitireceksin) diyenlere rağmen gelmemin tek nedeni Samsunspor'a olan sevgimdir. Olumsuzlukları düşünmeden düşünmeden 3 dakikada Samsunspor'a gelmeyi kabul ettim. Ben Samsunspor'da çalışmayı hep arzu ettim. Daha önce çalıştığım kulüplerde bile bu taraftarların önünde olmayın Samsunspor'un teknik direktörü olmayı hep hayal ettim. Böyle bir fırsat geçtiği için tüm olumsuzluklara ve sonumun ne olacağını düşünmeden görevi kabul ettim."



Mağlup oltdukları Elazığspor maçından sonra bu tepkilerin devam edeceğini gördüğü için böyle bir açıklamada bulunduğunu söyleyen Osman Özköylü, şöyle devam etti:



"İyiyken her şey güzel, kötüyken her şey kötü olmamalı. Kulüp Başkanımız Erkurt Tutu ile görüşüp durum değerlendirmesi yapacağız. Ama ben sezon sonu ayrılmaya kararlıyım. Buraya gelirken sözleşmemin uzun süreli olmasını ben istedim. Kalan maçlarda fırtınalı denizden aldığımız bu gemiyi sakin limanı yanaştıracağız. Ondan sonra görevimizin yapanın huzuru ve mutluluğuyla geleceğimize bakacağım."



Osman Özköylü, duygusal bir insan olduğunu da vurguladı, "Hayatım boyunca hep doğru ve dik oldum. Bir şeyleri gizlemenin yanında olmadım. Belki doğruları hep söylediğim için insanlar beni çok sevmedi ve kabullenemedi ama ben içi dışı bir insanım. Öyle yalan dolan konuşacak insan değilim, kalbimdekileri söyleyen bir insanım" diye konuştu.



